О нас

Румынские СМИ широко осветили встречу лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Румынские СМИ широко осветили встречу лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне Румынские СМИ широко осветили встречу лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне
Внешняя политика
9 августа 2025 г. 17:57
Румынские СМИ широко осветили встречу лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Парафирование текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, а также подписание Совместной декларации президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном в присутствии президента США Дональда Трампа широко освещено в румынских СМИ.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Румынии.

Отмечено, что в ведущих румынских СМИ - Antena3, TVR и Digi24 - достигнутые между двумя странами при посредничестве президента США соглашения названы "чудом, совершенным Трампом за 6 месяцев", а само соглашение – историческим.

Румынские СМИ также отмечают, что установление мира на Южном Кавказе отвечает интересам Европейского союза, а возможности сотрудничества между США и обеими странами в области энергетики, технологий, торговли и обороны высоко оцениваются в контексте развития региона.

Румынская пресса особо акцентируют внимание на заявлениях лидеров Азербайджана и Армении о поддержке выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира.

Кроме того, министр иностранных дел Румынии Оана Цою на своей странице в соцсети "X" отметила, что Румыния приветствует парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией при активном содействии президента США Дональда Трампа.

"Это важный шаг к достижению прочного мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе. Румыния поддерживает полную нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией", - написала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Romanian media extensively covers Washington meeting between Azerbaijani, Armenian leaders
Версия на азербайджанском языке Rumıniya KİV-də Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Vaşınqtondakı görüşü geniş işıqlandırılıb

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi