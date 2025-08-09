Румынские СМИ широко осветили встречу лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Парафирование текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, а также подписание Совместной декларации президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном в присутствии президента США Дональда Трампа широко освещено в румынских СМИ.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Румынии.

Отмечено, что в ведущих румынских СМИ - Antena3, TVR и Digi24 - достигнутые между двумя странами при посредничестве президента США соглашения названы "чудом, совершенным Трампом за 6 месяцев", а само соглашение – историческим.

Румынские СМИ также отмечают, что установление мира на Южном Кавказе отвечает интересам Европейского союза, а возможности сотрудничества между США и обеими странами в области энергетики, технологий, торговли и обороны высоко оцениваются в контексте развития региона.

Румынская пресса особо акцентируют внимание на заявлениях лидеров Азербайджана и Армении о поддержке выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира.

Кроме того, министр иностранных дел Румынии Оана Цою на своей странице в соцсети "X" отметила, что Румыния приветствует парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией при активном содействии президента США Дональда Трампа.

"Это важный шаг к достижению прочного мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе. Румыния поддерживает полную нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией", - написала она.