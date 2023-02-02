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Румыния является первым членом Европейского Союза, подписавшим с Азербайджаном документ о стратегическом партнерстве

Румыния является первым членом Европейского Союза, подписавшим с Азербайджаном документ о стратегическом партнерстве Регион Южного Кавказа имеет важное значение как для Румынии, так и для Европейского Союза.
Внешняя политика
2 февраля 2023 г. 22:04
Румыния является первым членом Европейского Союза, подписавшим с Азербайджаном документ о стратегическом партнерстве

Регион Южного Кавказа имеет важное значение как для Румынии, так и для Европейского Союза.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в заявлении для прессы после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

"Азербайджан является первой страной в регионе Южного Кавказа, сотрудничество с которой Румыния вывела на уровень стратегического партнерства, это произошло в 2009 году. Наряду с этим, наша страна является первым членом Европейского Союза, подписавшим с Азербайджаном такой документ о стратегическом партнерстве", - отметил президент Румынии.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniya Azərbaycanla strateji tərəfdaşlıq sənədi imzalayan ilk Avropa İttifaqı ölkəsidir

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