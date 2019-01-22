Румыния предложит ЕС определить конкретные проекты "Восточного партнерства"

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Румыния в рамках своего председательства в ЕС намерена принять политическую декларацию о дальнейших перспективах "Восточного партнерства" и определить конкретные проекты для развития.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава МИД Румынии Теодор Мелешкану на мероприятии в Брюсселе.

Отметим, что Румыния, став с января на полгода председателем ЕС, объявила, что одним из приоритетов в ходе ее председательства станут отношения с "Восточным партнерством".

"Будут два важных для нас направления. Мы были бы рады, во-первых, реализовать по итогам министерского заседания, которое пройдет в Брюсселе по "Восточному партнерству", некое политическое заявление и посмотреть на перспективу политики "Восточного партнерства" в будущем. Мы хотели бы оценить, что уже сделано, важность вклада ЕС для наших партнеров. Мы считаем, что в настоящий момент нужно посмотреть в будущее "Восточного партнерства" и попытаться сконцентрироваться на конкретных проектах сотрудничества", - подчеркнул Т.Мелешкану.

Глава румынского МИД выразил уверенность, что восточные партнеры ЕС вносят "важный вклад в безопасность ЕС".

Отметим, что в мае текущего года в ЕС отметят десятилетие учреждения программы "Восточное партнерство".

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.