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    Посол: Румыния поддерживает развитие связей между ЕС и Азербайджаном

    Между Румынией и Азербайджаном существуют хорошие отношения

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Между Румынией и Азербайджаном существуют хорошие отношения.

    Как сообщает Report, об этом на встрече с журналистами сказал посол Румынии в Азербайджане Дан Янку.

    Напомнив о многочисленных визитах лидеров двух стран, Д.Янку также отметил важность развития межчеловеческих контактов: "Между румынами и азербайджанцами много схожестей".

    Говоря о торговом обороте Д. Янку сообщил, что в 2015 году уровень торговли составил 161 млн. долларов. Он также затронул  вопрос о деятельности SOCAR в Румынии, отметив, что компания активно развивает свою деятельность в стране.

    Посол в своем выступлении также заявил, что Румыния поддерживает развитие связей между ЕС и Азербайджаном.

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