Посол: Румыния поддерживает развитие связей между ЕС и Азербайджаном

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Между Румынией и Азербайджаном существуют хорошие отношения.

Как сообщает Report, об этом на встрече с журналистами сказал посол Румынии в Азербайджане Дан Янку.

Напомнив о многочисленных визитах лидеров двух стран, Д.Янку также отметил важность развития межчеловеческих контактов: "Между румынами и азербайджанцами много схожестей".

Говоря о торговом обороте Д. Янку сообщил, что в 2015 году уровень торговли составил 161 млн. долларов. Он также затронул вопрос о деятельности SOCAR в Румынии, отметив, что компания активно развивает свою деятельность в стране.

Посол в своем выступлении также заявил, что Румыния поддерживает развитие связей между ЕС и Азербайджаном.