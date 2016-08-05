Румыния назначила нового посла в Азербайджане

Бухарест. 5 августа. REPORT.AZ/ Утверждена кандидатура нового посла Румынии в Азербайджане.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, сегодня президент Румынии Клаус Йоханнис подписал распоряжение, согласно которому Дан Янку (Dan İancu) назначен новым послом Румынии в Азербайджане.

Напомним, что кандидатура Дана Янку была утверждена парламентом Румынии в начале июня.

Отметим, что 20 мая президент Румынии Клаус Йоханнис подписал распоряжение об отзыве румынского посла в Азербайджане Даниэля Кристиана Чобану. Д.К.Чобану работал руководителем дипломатической миссии Румынии в Баку с 2011 года.

К.Йоханнис сегодняшним распоряжением назначил также послов в 12 странах.