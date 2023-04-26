Румен Радев: В последний год это сотрудничество весьма успешно развивалось и в настоящее время находится уже в новой плоскости

Сегодняшний успех – подписание Меморандума о взаимопонимании между операторами транспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и SOCAR – во многом связан с надежным, долгосрочным стратегическим сотрудничеством между Болгарией и Азербайджаном.
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Поблагодарив Президента Азербайджана Ильхама Алиева за то, что он принял приглашение участвовать в сегодняшнем мероприятии в качестве особого гостя, Президент Болгарии выразил удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества между двумя странами: "В последний год это сотрудничество весьма успешно развивалось и в настоящее время находится уже в новой плоскости".