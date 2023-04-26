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Румен Радев: В последний год это сотрудничество весьма успешно развивалось и в настоящее время находится уже в новой плоскости

Румен Радев: В последний год это сотрудничество весьма успешно развивалось и в настоящее время находится уже в новой плоскости Президент Алиев доказал, что Азербайджан является надежным торговым партнером.
Внешняя политика
26 апреля 2023 г. 00:09
Румен Радев: В последний год это сотрудничество весьма успешно развивалось и в настоящее время находится уже в новой плоскости

Сегодняшний успех – подписание Меморандума о взаимопонимании между операторами транспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и SOCAR – во многом связан с надежным, долгосрочным стратегическим сотрудничеством между Болгарией и Азербайджаном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Болгарии Румен Радев 25 апреля на церемонии подписания в Софии "Меморандума о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)".

Поблагодарив Президента Азербайджана Ильхама Алиева за то, что он принял приглашение участвовать в сегодняшнем мероприятии в качестве особого гостя, Президент Болгарии выразил удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества между двумя странами: "В последний год это сотрудничество весьма успешно развивалось и в настоящее время находится уже в новой плоскости".

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Версия на азербайджанском языке Rumen Radev: "Azərbaycan-Bolqarıstan əməkdaşlığı son bir ildə çox uğurla inkişaf edib"

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