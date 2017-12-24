Румен Радев пригласил главу Азербайджана в Болгарию

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Болгарии Румен Радев поздравил главу Азербайджана Ильхам Алиева с днем рождения.

Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам здоровья, благополучия и успехов в высшей государственной деятельности.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам глубокую признательность за гостеприимство, оказанное мне в ходе состоявшегося в октябре этого года официального визита в Азербайджанскую Республику, и достигнутые успехи. Уверен, что сотрудничество между нашими странами будет продолжать развиваться и углубляться, так как в прочной основе этих отношений лежат дружественные отношения между нашими народами.

Желаю, чтобы Вы посетили с визитом Болгарию в 2018 году.

Господин Президент, еще раз выражаю Вам глубокое почтение.