Румен Радев направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости

Президент Республики Болгария Румен Радев направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Президент Республики Болгария Румен Радев направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

По случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости прошу принять искренние поздравления, пожелания мира и благополучия азербайджанскому народу.

Разрешите выразить удовлетворение интенсивным развитием многолетних отношений дружбы и плодотворного сотрудничества между нашими странами и народами.

Национальный праздник Азербайджанской Республики является приятной возможностью для того, чтобы подтвердить высокую оценку превосходных двусторонних отношений между нашими странами, поднявшихся на уровень стратегического партнерства, и пожелать их динамичного развития в будущем.

Уважаемый господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в высшей государственной деятельности, прошу принять заверения в высочайшем почтении".