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Румен Радев направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости

Румен Радев направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Президент Республики Болгария Румен Радев направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Внешняя политика
24 мая 2023 г. 19:37
Румен Радев направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости

Президент Республики Болгария Румен Радев направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

По случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости прошу принять искренние поздравления, пожелания мира и благополучия азербайджанскому народу.

Разрешите выразить удовлетворение интенсивным развитием многолетних отношений дружбы и плодотворного сотрудничества между нашими странами и народами.

Национальный праздник Азербайджанской Республики является приятной возможностью для того, чтобы подтвердить высокую оценку превосходных двусторонних отношений между нашими странами, поднявшихся на уровень стратегического партнерства, и пожелать их динамичного развития в будущем.

Уважаемый господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в высшей государственной деятельности, прошу принять заверения в высочайшем почтении".

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Версия на английском языке Bulgarian president congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

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