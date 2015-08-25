Руководство школы в Дербенте благодарит руководство Фонда Гейдара Алиева

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Педагогический коллектив средней образовательной школы №4 Дербента благодарит президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву и вице-президента Фонда Лейлу Алиеву за содействие в ремонте школе.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу администрации Дербента, ремонт школы ведется за счет Фонда Гейдара Алиева и приурочен к предстоящему мероприятию по празднованию 2000-летия Дербента.

Согласно информации, в конце прошлого года здесь началось строительство нового двухэтажного корпуса, в котором будут размещаться классы, актовый зал, методический кабинет и мастерские для трудового обучения.