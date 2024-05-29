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Руководство правящей партии и члены парламента Французской Полинезии прибыли в Азербайджан

Руководство правящей партии и члены парламента Французской Полинезии прибыли в Азербайджан 29 мая руководители комиссий и секретари парламента Французской Полинезии (Mā’ohi Nui - на местном языке), а также руководство правящей в стране партии "Тавини" прибыли в Азербайджан.
Внешняя политика
29 мая 2024 г. 09:31
Руководство правящей партии и члены парламента Французской Полинезии прибыли в Азербайджан

29 мая руководители комиссий и секретари парламента Французской Полинезии (Mā’ohi Nui - на местном языке), а также руководство правящей в стране партии "Тавини" прибыли в Азербайджан.

Как сообщает Report, целью четырехдневного визита является рассмотрение возможностей сотрудничества между Азербайджаном и Французской Полинезией в межпарламентской, экономической, гуманитарной сферах, а также в сфере науки, образования, спорта, здравоохранения и др. В связи с этим планируется проведение встреч в Милли Меджлисе, а также других государственных и частных учреждениях.

В рамках визита в Милли Меджлисе будет организована конференция на тему "Право на деколонизацию Французской Полинезии: вызовы и перспективы".

Визит делегации Французской Полинезии состоялся по приглашению Бакинской инициативной группы (БИГ), которая действует в сфере борьбы с колониализмом и его новыми проявлениями в XXI веке.

Партия "Тавини" уже много лет борется за освобождение от французского рабства и независимость Французской Полинезии.

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Версия на английском языке ФотоLeadership of French Polynesia's ruling party and MPs arrive in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоFransız Polineziyası hakim partiyasının rəhbərliyi və parlament üzvləri Azərbaycana səfərə gəlib

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