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Руководство МИД посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Руководство МИД посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов
Внешняя политика
8 июля 2024 г. 12:06
Руководство МИД посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

По случаю профессионального праздника сотрудников дипломатической службы Азербайджанской Республики руководство Министерства иностранных дел (МИД) и главы дипломатических представительств посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, министр иностранных дел Джейхун Байрамов и сотрудники министерства сначала посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили венок.

Также были возложены цветы на могилу ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем на Аллее шехидов министр Байрамов и сотрудники МИД возложили цветы на могилы героических сынов Родины, отдавших свои жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, и возложили венок к памятнику "Вечный огонь".

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Версия на азербайджанском языке ФотоXİN-in rəhbər heyəti Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

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