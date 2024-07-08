Руководство МИД посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

По случаю профессионального праздника сотрудников дипломатической службы Азербайджанской Республики руководство Министерства иностранных дел (МИД) и главы дипломатических представительств посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, министр иностранных дел Джейхун Байрамов и сотрудники министерства сначала посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили венок.

Также были возложены цветы на могилу ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем на Аллее шехидов министр Байрамов и сотрудники МИД возложили цветы на могилы героических сынов Родины, отдавших свои жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, и возложили венок к памятнику "Вечный огонь".