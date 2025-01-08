Руководство Катара выразило соболезнования президенту Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой

Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, заместитель Эмира Шейх Абдулла бин Хамад Аль Тани и премьер-министр и министр иностранных дел Шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани направили письма с соболезнованиями президенту Азербайджа

Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, заместитель Эмира Шейх Абдулла бин Хамад Аль Тани и премьер-министр и министр иностранных дел Шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани направили письма с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным.