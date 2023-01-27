Руководство Ирана равнодушно отнеслось к призывам Азербайджана относительно безопасности посольства

Попытки угроз нашей дипломатической миссии в Иране предпринимались и ранее.

Попытки угроз нашей дипломатической миссии в Иране предпринимались и ранее.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи с террористической атакой, совершенной в отношении посольства в Иране.

В заявлении отмечается, что перед Ираном постоянно поднимались вопросы о предотвращении подобных случаев и принятии мер по обеспечению безопасности наших дипломатических миссий: "К сожалению, последний кровавый теракт демонстрирует тяжелые последствия отсутствия должного внимания к нашим настойчивым призывам в этом направлении.

Мы пришли к выводу, что проводимая в последнее время в Иране антиазербайджанская кампания спровоцировала это нападение на нашу дипломатическую миссию".

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.