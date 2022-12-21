Руководители ответственных за вопросы диаспоры госструктур ОТГ примут в Шуше заявление

Руководители ответственных за вопросы диаспоры госструктур Организации тюркских государств (ОТГ) примут в Шуше заявление.

Руководители ответственных за вопросы диаспоры госструктур Организации тюркских государств (ОТГ) примут в Шуше заявление.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Он отметил, что руководители ответственных за вопросы диаспоры госструктур ОТГ находятся в Азербайджане второй день: "Вчера в столице состоялось открытие форума Баку-Шуша. В рамках форума была осуждена совместная деятельность диаспорских организаций тюркского мира. В то же время, был обсужден план действий на будущий год в рамках ОТГ. В следующем году состоится встреча диаспоральной молодежи ОТГ. Встреча в таком формате состоится впервые, хотя встречи в различных форматах проводятся регулярно".

Ф.Мурадов отметил, что форум продолжит работу сегодня в Шуше: "В завершение форума будет принято заявление. В этом заявлении найдут отражение происходящие в Азербайджане процессы и подход тюркских государств к этим процессам. Мы хотим, чтобы Шуша ежегодно принимала такие мероприятия. Мы привлечем в этой работе не только ОТГ, но и другие международные организации. По поручению президента Ильхама Алиева наши работы в этом направлении продолжаются".

Он также напомнил о наличии большого количества планов, связанных с культурной столицей нашей страны - Шушой.