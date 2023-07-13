Руководители органов дипломатической службы приняли участие в акции "Возрождение Агдама"

13 июля 2023 года в рамках встречи руководителей органов дипломатической службы Азербайджанской Республики состоялся визит в город Агдам руководящего состава Министерства иностранных дел и глав дипломатических миссий, аккредитованных в зарубежных странах.

13 июля в рамках встречи руководителей органов дипломатической службы Азербайджанской Республики состоялся визит в город Агдам руководящего состава Министерства иностранных дел и глав дипломатических миссий, аккредитованных в зарубежных странах.

Как передает Report, принимавшие участие в визите Министр иностранных дел Джейхун Байрамов, помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков, руководство аппарата МИД, главы дипломатических миссий за рубежом впервые посетили Аллею шехидов Агдама и возложили цветы на могилы шехидов, павших за Родину.

Позже было проведено мероприятие под названием "Возрождение Агдама".

