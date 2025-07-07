Руководители органов дипломатической службы обсудили реалии постконфликтного периода

14:57

Приоритеты, сформированные реалиями постконфликтного периода, были обсуждены на панельной дискуссии, посвященной внешней политике Азербайджана.

Как передает Report, об этом Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило в социальной сети "X".

По информации ведомства, панельная дискуссия, посвященная теме "Внешняя политика и многосторонняя дипломатия в меняющемся мировом порядке" состоялась в рамках IX совещания руководителей органов дипломатической службы на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы".

В дискуссии в качестве основных докладчиков приняли участие заместители министра иностранных дел Араз Азимов и Ялчин Рафиев.

В рамках панели были проанализированы приоритеты, созданные реалиями постконфликтного периода во внешней политике Азербайджана, состояние процесса нормализации и существующие вызовы, вопросы безопасности, которые могут повлиять на нашу страну на фоне региональных и международных угроз, а также вызовы и возможности в рамках деятельности на многосторонних платформах.