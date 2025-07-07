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Руководители органов дипломатической службы обсудили реалии постконфликтного периода

Руководители органов дипломатической службы обсудили реалии постконфликтного периода 14:57
Внешняя политика
7 июля 2025 г. 15:23
Руководители органов дипломатической службы обсудили реалии постконфликтного периода

Приоритеты, сформированные реалиями постконфликтного периода, были обсуждены на панельной дискуссии, посвященной внешней политике Азербайджана.

Как передает Report, об этом Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило в социальной сети "X".

По информации ведомства, панельная дискуссия, посвященная теме "Внешняя политика и многосторонняя дипломатия в меняющемся мировом порядке" состоялась в рамках IX совещания руководителей органов дипломатической службы на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы".

В дискуссии в качестве основных докладчиков приняли участие заместители министра иностранных дел Араз Азимов и Ялчин Рафиев.

В рамках панели были проанализированы приоритеты, созданные реалиями постконфликтного периода во внешней политике Азербайджана, состояние процесса нормализации и существующие вызовы, вопросы безопасности, которые могут повлиять на нашу страну на фоне региональных и международных угроз, а также вызовы и возможности в рамках деятельности на многосторонних платформах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDiplomatik xidmət orqanları rəhbərləri postmünaqişə dövrünün reallıqlarını müzakirə ediblər

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