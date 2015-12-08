Руководители еще трех стран выразили соболезнования президенту Ильхаму Алиеву

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Президент Республики Сербия Томислав Николич выразил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву глубокие соболезнования.
Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:
"Уважаемый господин президент,
От имени граждан Республики Сербия и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в результате сильного урагана на месторождении "Гюнешли" в Каспийском море.
Разделяем горе родных и близких погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении".
Свои соболезнования президенту Азербайджанской Республики также выразила президент Литовской Республики Дали Грибаускайте.
В тексте соболезнования говорится:
"Ваше превосходительство,
Очень огорчена известием о гибели людей в результате пожара на платформе нефтяного месторождения "Гюнешли" Азербайджана.
От имени всего народа Литвы и лично от своего имени выражаю глубокое соболезнование членам семей погибших, их близким и всему народу Азербайджана.
Желаю найти пропавших живыми и невредимыми, скорейшего выздоровления раненым и устранения последствий страшной аварии".
В соболезновании, направленном президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву президентом Республики Молдова Николае Тимофти, говорится:
"Ваше превосходительство,
С глубокой скорбью узнал о сильнейшем пожаре, произошедшем на нефтяной платформе "Гюнешли" в Каспийском море, который привел к потерям человеческих жизней и ранению многих людей.
В эти тяжелые минуты от имени народа Республики Молдова и от себя лично прошу, Ваше превосходительство, передать глубокие соболезнования семьям и родственникам пострадавших от страшной трагедии".
News DepartmentАвтор новости
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