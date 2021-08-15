Руководитель Всемирного тюркского форума: Турецкая общественность благодарна Азербайджану

"Турецкая общественность благодарна азербайджанскому народу и руководству за проявление братской поддержки и в радости, и в горе, за помощь Азербайджана в тушении страшных пожаров".

"Турецкая общественность благодарна азербайджанскому народу и руководству за проявление братской поддержки и в радости, и в горе, за помощь Азербайджана в тушении страшных пожаров".

Об этом турецкому бюро Report заявил председатель Всемирного тюркского форума Сулейман Шенсой.

По его словам, совместный опыт, накопленный азербайджанскими и турецкими пожарными в тушении пожаров в лесах, имеет исключительно важное значение для более оперативного реагирования на возможные стихийные бедствия в будущем:

"Я думаю, что этот опыт является основой для сотрудничества во время катастроф, которые могут произойти в будущем. Потому что есть много механизмов, которые должны быть совместно разработаны для подготовки к новым стихийным бедствиям с точки зрения как изменяющихся параметров безопасности, так и связанных с изменением климата".

Сулейман Шенсой отметил, что обмен таким опытом между двумя странами, а также другими союзными, братскими странами крайне важен, и у Азербайджана и Турции есть серьезный потенциал для его осуществления.