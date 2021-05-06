Руководитель рабочей группы: Решение парламента Латвии в связи с "геноцидом армян" нелогичное

"Принятое сегодня парламентом Латвии решение, признающее события 1915-го года как "геноцид", воспринимается и расценивается нами как нелогичный шаг. Принятие этого решения вызывает сожаление".

"Принятое сегодня парламентом Латвии решение, признающее события 1915-го года как "геноцид", воспринимается и расценивается нами как нелогичный шаг. Принятие этого решения вызывает сожаление".

Об этом Report заявил руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан – Латвия Кямран Байрамов.

Глава рабочей группы сказал, что Армения, прибегая к фальсификации истории, искажая факты, старается ввести мировое сообщество в заблуждение:

“В истории не было ничего, именуемого "геноцидом армян". Это доказывают и исторические факты. Как можно давать оценку событию, не подтвержденному никакими историческими фактами, документами?! Напомню, что армяне годами совершали массовые погромы, геноциды против тюрков, азербайджанцев. Доказан совершенный армянами Ходжалинский геноцид. Однако, к сожалению, многие государства закрывают на это глаза".

Депутат полагает, что за принятую парламентом Латвии резолюцию проголосовали неподготовленные люди:

“Потому что согласно конвенции о предотвращении и наказании преступлений геноцида, решение о геноциде должен принять уполномоченный суд. В связи с "геноцидом армян" не существует никакого документа, судебного решения. Поэтому я называю несправедливым решение, принятое парламентом Латвии. Отмечу еще один момент - Турция и Латвия – члены НАТО. Считаю, что принятие такого решение нанесет вред двусторонним отношениям".