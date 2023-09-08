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Руководитель представительского офиса Азербайджана встретился с главой МИД Палестины

Руководитель представительского офиса Азербайджана встретился с главой МИД Палестины Министр иностранных дел Палестины Рияд Аль-Малики встретился с главой представительства Азербайджана в этой стране Ильхамом Назарли
Внешняя политика
8 сентября 2023 г. 15:48
Руководитель представительского офиса Азербайджана встретился с главой МИД Палестины

Министр иностранных дел Палестины Рияд Аль-Малики встретился с руководителем представительского офиса Азербайджана Ильхамом Назарли.

Как сообщает Report, министр заявил, что решение Азербайджана открыть представительский офис в Рамалле является очень позитивным шагом, и это укрепит сотрудничество с Азербайджаном во многих областях, особенно в сфере туризма и образования, и будет способствовать укреплению отношений между двумя странами.

Рияд Аль-Малики также отметил, что солидарность Азербайджана с Палестиной имеет для них большое значение.

Министр иностранных дел пожелал Ильхаму Назарли успехов в его новой миссии. Он отметил, что министерство иностранных дел Палестины готово оказать всевозможную поддержку в том, чтобы дипломатическая деятельность представителя Азербайджана в Палестине была успешной.

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Версия на английском языке Azerbaijani representative meets with foreign minister of Palestine
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nümayəndəsi Fələstinin xarici işlər naziri ilə görüşüb

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