Руководитель представительского офиса Азербайджана встретился с главой МИД Палестины

Министр иностранных дел Палестины Рияд Аль-Малики встретился с главой представительства Азербайджана в этой стране Ильхамом Назарли

Министр иностранных дел Палестины Рияд Аль-Малики встретился с руководителем представительского офиса Азербайджана Ильхамом Назарли.

Как сообщает Report, министр заявил, что решение Азербайджана открыть представительский офис в Рамалле является очень позитивным шагом, и это укрепит сотрудничество с Азербайджаном во многих областях, особенно в сфере туризма и образования, и будет способствовать укреплению отношений между двумя странами.

Рияд Аль-Малики также отметил, что солидарность Азербайджана с Палестиной имеет для них большое значение.

Министр иностранных дел пожелал Ильхаму Назарли успехов в его новой миссии. Он отметил, что министерство иностранных дел Палестины готово оказать всевозможную поддержку в том, чтобы дипломатическая деятельность представителя Азербайджана в Палестине была успешной.