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    Руководитель представительства УВКБ ООН завершает свою дипмиссию в Азербайджане - ДОПОЛНЕНО

    На этом посту Фурио де Анджелиса сменит другой итальянский дипломат Гидо д`Абросио© Report

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Руководитель азербайджанского представительства Управления Верховного Комиссара ООН по Правам Беженцев Фурио де Анджелис завершает свою дипломатическую миссию в Азербайджане.

    Как сообщает Report, на посту главы представительства УВКБ ООН в Азербайджане его сменит другой итальянский дипломат Гидо д`Абросио (Guido d Ambrosio).

    Гидо д`Абросио приступит к своей работе со следующей недели.

    Отметим, Фурио де Анджелис проработал на этом посту с лета 2016 года.

    До назначения в Азербайджан. Ф.де Анджелис работал в Средней Азии и Восточной Европе. 

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