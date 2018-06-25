Руководитель представительства УВКБ ООН завершает свою дипмиссию в Азербайджане - ДОПОЛНЕНО

© Report

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Руководитель азербайджанского представительства Управления Верховного Комиссара ООН по Правам Беженцев Фурио де Анджелис завершает свою дипломатическую миссию в Азербайджане.

Как сообщает Report, на посту главы представительства УВКБ ООН в Азербайджане его сменит другой итальянский дипломат Гидо д`Абросио (Guido d Ambrosio).

Гидо д`Абросио приступит к своей работе со следующей недели.

Отметим, Фурио де Анджелис проработал на этом посту с лета 2016 года.

До назначения в Азербайджан. Ф.де Анджелис работал в Средней Азии и Восточной Европе.