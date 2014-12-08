Руководитель офиса Совета Европы: В системе выборов в Азербайджане достигнуты заметные успехи

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ "Между Азербайджаном и Советом Европы осуществят План деятельности по 2014-2016 гг. В Плане деятельности отразились также вопросы соответствия избирательного законодательства международным стандартам, решение спорных вопросов в соответствии с избирательным законодательством и международными стандартами. В первую очередь желаю проведения демократических выборов".

Как сообщает Report , об этом заявила руководитель Бакинского офиса Совета Европы в Азербайджане Драгана Филипович.

На прошедшей при организационной поддержке Администрации президента, Центризбиркома (ЦИК) и Бакинского офиса Совета Европы информационной сессии для глав исполнительных властей и председателей окружных избирательных комиссий на тему "Полномочия и обязанности местных органов исполнительных властей и окружных избирательных комиссий в процессе выборов" Драгана Филипович отметила о существовании связанной с выборами Венецианской комиссии Совета Европы, рекомендации которой внимательно выслушиваются: "Венецианская комиссия устанавливает стандарты и дает рекомендации. В 2008 году данная комиссия представила свои рекомендации по поводу дополнений и изменений в Избирательный кодекс. В системе выборов в Азербайджане достигнуты заметные успехи, однако данная область должна совершенствоваться всегда".