Руководитель МИД Швейцарии: Азербайджан играет роль моста между Европой и Центральной Азией

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел Азербайджана и Швейцарии обменялись поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в письме, адресованном швейцарскому коллеге, отметил о наличии большого потенциала для сотрудничества между двумя странами.

Он подчеркнул значение динамического политического диалога и межпарламентских связей между двумя странами. Э. Мамедъров затронул вопрос успешной деятельности свыше 70 швейцарских компания в Азербайджане и компании SOCAR в Швейцарии. Он отметил, что привлечение швейцарских компаний к транспортным и железнодорожным проектам в Азербайджане внесло вклад в развитие двусторонних отношений, а также открыло широкие возможности в региональной перспективе для большой географии от Дальнего Востока до Северной Европы. Э. Мамедъяров подчеркнул развитие двусторонних отношений в сфере образования, культуры, сельского хозяйства, туризма и т.д.

Руководитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер в письме, адресованном Э. Мамедъярову, отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Швейцарией и сотрудничество в различных сферах за последние 25 лет. Он сказал, что Азербайджан играет роль моста между Европой и Центральной Азией не только в географическом, но и в экономическом и культурном плане. В конце Д. Буркхальтер выразил азербайджанскому народу наилучшие пожелания.