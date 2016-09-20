Руководитель делегации: Азербайджан является для Евросоюза важной страной

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Налаживание связей на парламентском уровне для построения отношений с Азербайджаном - естественное явление. Однако, прежде чем прийти в Милли Меджлис, мы встретились с президентом Ильхамом Алиевым. Как результат проведенных обсуждений, могу сказать, что мы все верим в существующие между парламентами ценности".

Как передает Report, об этом в интервью журналистам после встречи с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым заявил руководитель находящейся с визитом в Баку делегации Комитета сотрудничества между Евросоюзом и парламентом Азербайджана, член Европарламента Сайяд Карим.

По его словам, Азербайджан является для Евросоюза важной страной: "Азербайджан - страна, с которой мы хотим укрепить отношения. Надеемся, что существует необходимая почва не только для построения отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, но и для их укрепления. Мы убедились в том, что Азербайджан желает сблизиться с европейскими народами, и мы сделаем для этого все, что в наших силах".