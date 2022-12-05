Руководитель центра: Мы должны довести до мира глас наших южно-азербайджанских братьев

"Иран разделил Южный Азербайджан на четыре части. Мы должны довести до мира глас наших южных братьев. В будущем в Иране могут начаться казни. Это серьезная угроза".

"Иран разделил Южный Азербайджан на четыре части. Мы должны довести до мира глас наших южных братьев. В будущем в Иране могут начаться казни. Это серьезная угроза".

Как сообщает Report, об этом руководитель Центра исследований в области международных отношений и дипломатии Самир Гумбатов сказал 5 декабря на мероприятии под названием "Иран под новым углом зрения", организованном Центром социальных исследований.

Он подчеркнул, что всем интересно, какова будет международная реакция на сегодняшние события в Иране.

С.Гумбатов отметил, что в первые дни протестов в Иране международное сообщество не хотело высказывать конкретную позицию: "Однако сейчас становится ясно, что это - протест народа против клерикального режима. Разумеется, нас интересуют восстановления прав наших южно-азербайджанских братьев. За минувшие 40 лет у них был отнят ряд прав, включая право на обучение на родном языке. Мы желаем восстановления этих прав".