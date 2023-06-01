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Руководитель АП встретился с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану

Руководитель АП встретился с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану 1 июня руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, руководитель Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики Самир Нуриев встретился с находящейся с визитом в на
Внешняя политика
1 июня 2023 г. 14:23
Руководитель АП встретился с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану

1 июня руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, руководитель Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики Самир Нуриев встретился с находящейся с визитом в нашей стране торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Великобританией, основанные на дружбе и многоплановом партнерстве, постоянно успешно развиваются. Было подчеркнуто, что достигнуты значительные успехи в нефтегазовой сфере, области перехода на "зеленую" энергию, торговли, транспорта, образования и др.

Было доведено до сведения, что на освобожденных от оккупации территориях под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева активно продолжаются широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению, за очень короткое время и благодаря внутренним финансовым возможностям достигнуты большие результаты.

На встрече было отмечено, что налажено эффективное сотрудничество с британскими компаниями в проводимых в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономическом районах работах по восстановлению и реконструкции, в частности, в деятельности в области градостроительства и разминирования.

Была выражена уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Великобританией будут еще больше укрепляться, будут достигнуты новые успехи по всем направлениям двусторонней повестки дня.

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Версия на английском языке ФотоHead of Presidential Administration meets UK Prime Minister's Trade Envoy to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident Administrasiyasının rəhbəri Britaniya Baş nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi ilə görüşüb

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