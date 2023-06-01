Руководитель АП встретился с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану

1 июня руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, руководитель Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики Самир Нуриев встретился с находящейся с визитом в на

1 июня руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, руководитель Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики Самир Нуриев встретился с находящейся с визитом в нашей стране торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Великобританией, основанные на дружбе и многоплановом партнерстве, постоянно успешно развиваются. Было подчеркнуто, что достигнуты значительные успехи в нефтегазовой сфере, области перехода на "зеленую" энергию, торговли, транспорта, образования и др.

Было доведено до сведения, что на освобожденных от оккупации территориях под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева активно продолжаются широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению, за очень короткое время и благодаря внутренним финансовым возможностям достигнуты большие результаты.

На встрече было отмечено, что налажено эффективное сотрудничество с британскими компаниями в проводимых в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономическом районах работах по восстановлению и реконструкции, в частности, в деятельности в области градостроительства и разминирования.

Была выражена уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Великобританией будут еще больше укрепляться, будут достигнуты новые успехи по всем направлениям двусторонней повестки дня.