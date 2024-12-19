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Руководитель Агентства: Ряд международных организаций предлагают проекты, противоречащие ценностям азербайджанского общества

Руководитель Агентства: Ряд международных организаций предлагают проекты, противоречащие ценностям азербайджанского общества Под видом защиты прав человека некоторые международные организации пытаются пропагандировать чуждые азербайджанскому обществу идеи. Однако НПО Азербайджана не нуждаются в финансировании от иностранных структур, стремящихся навязать чуждые ценности.
Внешняя политика
19 декабря 2024 г. 18:31
Руководитель Агентства: Ряд международных организаций предлагают проекты, противоречащие ценностям азербайджанского общества

Некоторые международные организации предлагают Азербайджану проекты, не отвечающие интересам и ценностям азербайджанского общества.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики Айгюн Алиева на конференции "Фактор победившего лидера: растущий авторитет нашей страны в мире и новые реалии".

Она подчеркнула, что сегодня в Азербайджане более 10 государственных структур финансируют проекты НПО: "Только наше Агентство за последние три года оказало поддержку более чем 1800 проектам и инициативам. Это показывает, что НПО в Азербайджане не нуждаются в финансовой поддержке со стороны организаций, находящихся под влиянием внешних сил".

Айгюн Алиева также отметила, что одной из ключевых задач для Азербайджана сегодня является борьба с минной угрозой: "К сожалению, международные организации практически не оказывают финансовой поддержки в этом направлении. За исключением редких, незначительных инициатив, все усилия ложатся на наше государство".

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Версия на азербайджанском языке Agentlik rəhbəri: Bəzi beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan cəmiyyətinin dəyərlərinə zidd layihələr təklif edirlər

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