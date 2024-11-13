Руководитель Администрации президента встретился с губернатором Токио

Руководитель Администрации президента Азербайджана, председатель Организационного комитета COP29 Самир Нуриев встретился с делегацией во главе с губернатором Токио Юрико Коикэ.

Руководитель Администрации президента Азербайджана, председатель Организационного комитета COP29 Самир Нуриев встретился с делегацией во главе с губернатором Токио Юрико Коикэ.

Как сообщает Report, стороны выразили удовлетворенность текущим уровнем отношений между Азербайджаном и Японией и отметили наличие широкого потенциала для дальнейшего развития.

Нуриев подчеркнул, что под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева была проведена успешная подготовка к COP29. В рамках председательства Азербайджана предпринимаются целенаправленные усилия для достижения консенсуса между всеми сторонами по климатической повестке.

Коикэ поздравила Азербайджан с успешной организацией COP29 и пожелала стране успехов в председательстве.

На встрече также была предоставлена информация о восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана. Нуриев подчеркнул, что в восстановлении региона, объявленного главой государства "зоной зеленой энергии", успешно применяются концепции "умный город" и "умное село".

Был проведен обмен мнениями о возможностях сотрудничества с Японией в этом направлении, а также перспективах расширения связей между Баку и Токио.

По итогам встречи губернатору Токио подарили книгу "Карабах до и после оккупации".