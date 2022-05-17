Руденко: Может состояться встреча лидеров Азербайджана, России и Армении

Трехсторонняя встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна может состояться.

Трехсторонняя встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна может состояться.

Как передает Report, об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможности проведения в ближайшее время трехстороннего саммита в рамках поиска путей карабахского вопроса, он отметил, что продолжается системная работа на всех уровнях по реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

"Лидеры находятся в постоянном контакте. Не исключаем — при возникновении такой необходимости — организацию очной встречи. 12 мая в Душанбе Сергей Лавров обсудил весь комплекс вопросов нормализации отношений между Баку и Ереваном в ходе переговоров с коллегами из Азербайджана и Армении "на полях" СМИД СНГ", - отметил Руденко.