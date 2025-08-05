Рубио и Барро обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Рубио и Барро обсудили урегулирование между Азербайджаном и Арменией

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении представителя Госдепа Тэмми Брюса.

В ходе телефонного разговора стороны подтвердили приверженность недопущению ядерного вооружения Ирана.

Главы ведомств также обсудили гуманитарную ситуацию в Газе, усилия по прекращению российско-украинской войны, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и продолжающийся конфликт в Судане.