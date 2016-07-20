Ровнаг Абдуллаев: SOCAR полностью доверяет Турции

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) полностью доверяет Турции и продолжит все проекты и инвестиции в этой стране.

Как сообщает Report, об этом сообщил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, комментируя агентству Anadolu деятельность SOCAR в Турции и попытку госпереворота в Турции сторонниками Фетхуллаха Гюлена (FETO - террористическая организация).

"Нас глубоко огорчила попытка переворота в Турции на прошлой неделе, которая повлекла человеческие жертвы. Попытки госпереворота расцениваются во всем мире как пережитки прошлого и недопустимы в современном обществе. Подобные антидемократические попытки не только приводят к ослабеванию демократической атмосферы и правового государства, но также наносят ущерб экономическому развитию. Наше доверие к правительству Турецкой Республики, воле турецкого народа, экономике и стабильности всегда было и будет. Как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к президенту Турецкой Республики господину Реджепу Тайипу Эрдогану, народ Азербайджана находится рядом с народом Турции. Так было всегда и по другому быть не может", - отметил Р.Абдуллаев.

Он заявил, что SOCAR намерен всеми силами продолжать осуществляемые в Турции проекты на более чем 18 млрд. долларов, в том числе проекты, которые возместят потребность Европы в энергии: "Безусловно, строящийся в Турции частным сектором первый нефтеперерабатывающий завод STAR также будет сдан в эксплуатацию в 2018 году и сыграет значимую роль в сокращении дефицита платежного баланса. В кратчайшее время SOCAR сдаст в эксплуатацию крупнейший контейнерный порт в регионе Эгейского моря в сфере логистики. В то же время наша деятельность в единственном нефтехимическом производителе Турции - Petkim, символизирует наше доверие к Турции и ее экономике. Будучи SOCAR, как в прямом, так и в косвенном смысле мы представляем в Турции большую семью из 40 тысяч человек. Турция - наш дом. Хотелось бы отметить, что как и прежде, наши инвестиции в Турции будут и впредь продолжаться и расти".

Р.Абдуллаев подчеркнул, что в недалеком прошлом подобные попытки переворота наблюдались и в Азербайджане, однако благодаря единству между общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и нашим народом, они не увенчались успехом: "В основе всех дальнейших успехов Азербайджана стоят целостность государства и народа, национальное единство, дух солидарности.

Мы верим, что во главе с президентом Реджепом Тайпом Эрдоганом правительство и народ Турции достигнут еще больших успехов в условиях единства и равенства".