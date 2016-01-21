Ростовская область намерена подписать договор о сотрудничестве с Азербайджаном

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Ростовская область России намерена подписать договор о взаимодействии и сотрудничестве с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил заместитель Губернатора области Михаил Чернышев на заседании регионального правительства.

Он отметил, что Ростовская область в 2016 году намерена расширить сотрудничество со странами СНГ, в также Македонией, Сербией, регионами Китая и Италии.

По его словам, у области имеются 18 международных и 70 региональных соглашений.