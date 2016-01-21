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    Ростовская область намерена подписать договор о сотрудничестве с Азербайджаном

    Ростовская область в 2016 году намерена расширить сотрудничество со странами СНГ

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Ростовская область России намерена подписать договор о взаимодействии и сотрудничестве с Азербайджаном.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил заместитель Губернатора области Михаил Чернышев на заседании регионального правительства.

    Он отметил, что Ростовская область в 2016 году намерена расширить сотрудничество со странами СНГ, в также Македонией, Сербией, регионами Китая и Италии.

    По его словам, у области имеются 18 международных и 70  региональных соглашений.

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