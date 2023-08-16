Ростислав Горстка: В Азербайджане много красот, которые меня очень впечатлили

В Азербайджане много красот, которые меня очень впечатлили.

В Азербайджане много красот, которые меня очень впечатлили.

Об этом Report сказал прибывший в Азербайджан в составе группы украинских детей в рамках программы реабилитации Ростислав Горстка.

"Я очень доволен сегодняшней экскурсией в Центре Гейдара Алиева. Экспонаты первого этажа Центра, а именно машины, были ближе всего к моей душе. В рамках поездки в Азербайджан мы также посетили Габалу, мне там тоже очень понравилось. У вас в стране воздух очень чистый и свежий", - сказал он.

Отметим, что в рамках 14-дневной программы социальной реабилитации, организованной Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, помимо столицы, украинские дети познакомились с регионами страны. Они побывали в Шамахы, Исмаиллы, Габале и Шеки. Кроме того, дети также приняли участие в психосоциальных тренингах, обучались на курсах английского языка, национальным танцам и посетили мастер-классы.