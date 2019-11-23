Глава Управления президента РФ: Российско-азербайджанский межрегиональный форум - знаковое мероприятие

"Сегодня проходит знаковый, юбилейный форум. У истоков проведения форума стояла администрация президента Российской Федерации, в частности, наше управление".

Об этом российскому бюро Report на Х российско-азербайджанском межрегиональном форуме заявил начальник Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами .

"Такие процессы развиваются очень успешно и благополучно. Я не могу не вспомнить наш недавний визит в Баку. Это было примерно два месяца тому назад. Мы встречались с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с руководителями ведомств страны. Это была очень плодотворная поездка, которая была посвящена гуманитарным отношениям между нашими странами", - сказал политик.