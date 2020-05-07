Российский эксперт: Процесс выхода из коронакризиcа будет небыстрым

Александр Крылов https://report.az/storage/news/9bea0425a706e094af11e0adc2378f43/0e94b394-1af7-49a4-b5c3-83da1fecb141_292.jpg

"Текущая ситуация в мире очень сложная. Массовая эпидемия вызвала массу негативных последствий не только социально-экономического, но и нравственно-психологического характера. Все производства максимально сузились. Мир переживает тяжелый кризис, который будет иметь затяжной характер".

Об этом российскому бюро Report заявил руководитель сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов.

"Кризис коснулся, прежде всего, энергетической отрасли, туризма, продовольствия, - на самом деле, всего. Сейчас все сферы жизнедеятельности оказались в крайне зажатом состоянии. Люди максимально сократили свое потребление и поэтому выходить из этой ситуации будет очень сложно", - сказал он.

По словам эксперта, двусторонние отношения между Россией и Азербайджаном будут диктоваться во многом мировыми процессами: "Та ситуация, которая происходит на мировом рынке энергоносителей - катастрофическое падение цен на них и снижение спроса, будет сохраняться еще довольно долго. Поэтому для России и для Азербайджана важно максимально диверсифицировать свою экономику. Конечно, если удастся провести эту диверсификацию и за счет этого нарастить наши двусторонние экономические связи, то это было бы полезно и для Азербайджана, и для России".

"Выход наших стран из кризиса будет зависеть от того, насколько быстро мир будет из него выходить. Процесс будет не быстрый. Понятно, что это дело не одного года и дай бог, чтобы более-менее ситуация начала выправляться к концу лета", - заключил Крылов.