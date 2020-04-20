Российский эксперт: Азербайджан защищен от глобальной нестабильности

Василий Колташов https://report.az/storage/news/81c3a422d388cd53345b76919d8e3121/fb66c300-1624-40a2-b7f1-93c43a7d70aa_292.jpg

"Пандемия коронавируса выпустила наружу, как джина из бутылки, кризис, который был закупорен там, начиная с 2008 года". Об этом в эксклюзивном интервью российскому бюро Report завил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

"Вся антикризисная политика в мире с 2008 года в ответ на первую волну (2008-2009 гг), вторую волну (2013-2016 гг) была направлена на то, чтобы снять симптомы кризиса и не дать ему вылиться в обвал в экономике. ЕС потратил колоссальные ресурсы и разорил десятки миллионов человек в еврозоне для того, чтобы обеспечить стабильность финансовому сектору севера. Все это было достигнуто на момент 2020 года. А потом начался обвал, который по иронии совпал еще и с пандемией коронавируса, который усилил этот кризис. На деле же, мы имеет тот же самый кризис, что и в 2008 году, только на этот раз он выпущен на свободу и может производить те разрушения, те изменения, которые необходимы для того, чтобы экономика перезапустилась, все излишки, пороки были ликвидированы. Вот в чем суть нынешнего кризиса", - заявил эксперт.

В. Колташов отметил, что "кризис - это не только болезнь, но и лекарство, но лекарство очень и очень горькое": "Остается надеяться, что все пройдет быстро, но как минимум полугодичная депрессия перед оживлением мировой экономики нам обеспечена".

"Несмотря на то, что Азербайджан гораздо лучше защищен от глобальной нестабильности, перед ним стоит тот же самый вопрос, что и перед остальными постсоветскими экономиками Евразии. С кем дружить и на каких условиях? И даже уже не "на каких условиях", а как вообще достичь таких устойчивых торговых отношений с ближайшими крупными экономиками - Россией, Ираном, чтобы оказаться в выигрыше. И в этой ситуации абсолютно бессмысленно было бы ориентироваться на политику Евросоюза или США", - считает российский эксперт.

По его мнению, у Азербайджана есть еще одно очень важное преимущество по отношению с некоторыми соседними странами, например, Грузией или Арменией: "Это свобода принятия решений, которая позволяет стране действовать и против кризисов и по налаживанию отношений, которые обеспечат участие азербайджанской экономики в перезапуске евразийских экономик. Ни Грузия, ни Армения не могут в такой ситуации действовать достаточно смело, они идут на поводу у Вашингтона и тут как раз и появляется возможность для Азербайджана быть в регионе более важным, значимым и быть для России более ценным в отношениях, потому что Азербайджан - это страна, которая не управляется извне".

Эксперт считает, что нынешний год будет годом "экономического не только обвала, но и депрессии": "В этом году мы будет находиться в состоянии очень и очень пониженной деловой и торговой активности в мире. Я думаю, что будут закрыты многие туристические направления".

"Что касается таких стран, как Азербайджан, для него тоже необходимо сделать все, для того, чтобы просто пережить депрессию, а дальше разрабатывать с соседними странами концепцию перезапуска экономики. Нужно понимать, что в ближайшие месяц-полтора закончится обвал и начнется тяжелый застой. Вот этот застой и есть то время, когда нужно подготовить перезапуск экономики", - заявил В. Колташов.