Политолог: Путем кадровых реформ правительство Азербайджана даст толчок развитию ненефтяного сектора

"Реформы кадров в Азербайджане, как в целом и все реформы экономического, административного характера, на мой взгляд, очень важны для развития и стабильности страны. Мы видим, что и граждане Азербайджана, и различные социальные, адресные группы, и пресса приветствуют это движение". Об этом российскому бюро Report заявил эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности, председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук, комментируя текущие кадровые перестановки в правительстве Азербайджана.

"Очень правильно, что Азербайджан учел негативные тенденции, которые существовали в целом на постсоветском пространстве, в рамках именно реформирования тех или иных республик. Азербайджан ответственно подходит к поиску кадров, выдвижению новых специалистов на какие-то служебные должности и позиции. Все это происходит без толчков, без какого-то давления, сначала подбираются кадры, только потом они постепенно вводятся в ту или иную административную структуру. Я думаю, что такой подход надо приветствовать", - отметил политолог.

"Руководство Азербайджана ставит целью дать толчок развитию азербайджанской экономики, сделать ее более современной и развивать ненефтяные секторы экономики и сделать так, чтобы инвестиции шли более рационально", - сказал российскому бюро Report известный российский эксперт, гендиректор НП "Институт политических исследований" Сергей Марков.

"Вообще говоря, в Азербайджане инвестиции осуществляются очень рационально. Я всем привожу Азербайджан в пример как страну, где нефтегазовые деньги не разворовываются, а вкладываются в развитие страны.Что касается омолаживания кадров, я думаю, всегда необходимо слияние молодой энергичности, пожилой мудрости и средневозрастной дисциплинированности", - заключил Марков.