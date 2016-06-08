Посол: ​Россия заинтересована в сильном, стабильном Азербайджане

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Россия заинтересована в сильном, стабильном и процветающем Азербайджане на своих южных границах.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Баку Владимир Дорохин на приеме по случаю Дня России.

"Все эти годы как страны, как соседи, связанные общей историей, Россия с Азербайджаном были вместе. Нам удалось выстроить оптимальную модель взаимосвязей. В их основе - взаимное уважение, безусловное признание самостоятельности, территориальной целостности и суверенитета друг друга, выстраивание отношение на основе программатического баланса и интереса", - отметил российский дипломат.

По словам посла, Москва и Баку ведут активный политический диалог. "Мы искренне заинтересованы в справедливом урегулировании карабахского конфликта и будет активно продолжать свои функции посредника", - подчеркнул В.Дорохин.

Посол также указал, что Россия радуется успехам Азербайджана в строительстве своей государственности.

"Россия заинтересована в сильном, стабильном и процветающем соседе на своих южных границах и желает Азербайджану в этом всяческих успехов", - заявил российский дипломат.

В свою очередь, министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров отметил, что в основе многолетнего сотрудничества Азербайджана с Россией стоит взаимопонимание.

"Нас связывают история дружбы и добрососедства", - сказал министр.

Министр добавил, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются в позитивном ключе, в том числе и в сфере экономики.

По его словам, взаимоотношения между Азербайджаном и Россией в гуманитарной сфере могут послужить примером для других стран. М.Джаббаров подчеркнул, что сегодня приоритетным направлением в двусторонних отношениях являются вопросы образования.