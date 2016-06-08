 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол: ​Россия заинтересована в сильном, стабильном Азербайджане

    РФ активно выступает за справедливое урегулирование карабахского конфликта

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Россия заинтересована в сильном, стабильном и процветающем Азербайджане на своих южных границах. 

    Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Баку Владимир Дорохин на приеме по случаю Дня России. 

    "Все эти годы как страны, как соседи, связанные общей историей, Россия с Азербайджаном были вместе. Нам удалось выстроить оптимальную модель взаимосвязей. В их основе - взаимное уважение, безусловное признание самостоятельности, территориальной целостности и суверенитета друг друга, выстраивание отношение на основе программатического баланса и интереса", - отметил российский дипломат. 

    По словам посла, Москва и Баку ведут активный политический диалог. "Мы искренне заинтересованы в справедливом урегулировании карабахского конфликта и будет активно продолжать свои функции посредника", - подчеркнул В.Дорохин.

    Посол также указал, что Россия радуется успехам Азербайджана в строительстве своей государственности. 

    "Россия заинтересована в сильном, стабильном и процветающем соседе на своих южных границах и желает Азербайджану в этом всяческих успехов", - заявил российский дипломат. 

    В свою очередь, министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров отметил, что в основе многолетнего сотрудничества Азербайджана с Россией стоит взаимопонимание.

    "Нас связывают история дружбы и добрососедства", - сказал министр.

    Министр добавил, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются в позитивном ключе, в том числе и в сфере экономики. 

    По его словам, взаимоотношения между Азербайджаном и Россией в гуманитарной сфере могут послужить примером для других стран. М.Джаббаров подчеркнул, что сегодня приоритетным направлением в двусторонних отношениях являются вопросы образования.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi