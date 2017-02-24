Советник посла: Россия заинтересована в стабильном, сильном и самостоятельном Азербайджане

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ "Россия заинтересована в стабильном, сильном и самостоятельном Азербайджане. Мы заинтересованы в подобном партнере на южных рубежах".

Как сообщает Report, об этом заявил советник-посланник посольства России в Азербайджане Олег Мурашев на конференции "Россия и Азербайджан. 25 лет сотрудничества и развития".

"Мы выстроили особую модель взаимоотношений, служащую интересам Азербайджана и России, и обеспечивающую безопасность в регионе", - отметил О.Мурашев.

По словам дипломата, страны связывает историческое прошлое, отношения между странами сложились на основе принципов прагматизма и реализма, в том числе и при принятии решений.

"Между президентами Азербайджана и России сложились особые, дружеские отношения, что в свою очередь обуславливает характер сотрудничества", - подчеркнул советник посла.

Коснувшись темы торгового сотрудничества О.Мурашев указал, что Россия входит в пятерку торговых партнеров Азербайджана в нефтяном секторе, в ненефтяном – на первом месте.

"У нас много общего в военной сфере. Нас объединяет общее стремление в вопросе обеспечения безопасности на Каспии", - добавил он.