Россия выдала Азербайджану трех объявленных в международный розыск лиц

Генеральная прокуратура России по запросам азербайджанской стороны выдала для уголовного преследования обвиняемых в совершении преступлений на территории Азербайджана

Генеральная прокуратура России по запросам азербайджанской стороны выдала для уголовного преследования обвиняемых в совершении преступлений на территории Азербайджана. Об этом сообщает Report cо ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Так, Ширхан Абдуллаев обвиняется в том, что в марте 2015 года в Гяндже в ходе драки нанес потерпевшему удар ножом, причинив тяжкие телесные повреждения.

Эльвин Джафаров обвиняется в том, что в марте 2017 года в Баку, действуя по заказу, с применением угроз и насилия похитил человека.

Фуад Аббасов обвиняется в том, что в июне 2019 года, находясь в Баку, в ходе ссоры причинил тяжкие телесные повреждения знакомому.

После совершения преступлений обвиняемые скрылись от правоохранительных органов и были объявлены в международный розыск.

"В связи с установлением их местонахождения на территории Российской Федерации Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики направила в Генеральную прокуратуру Российской Федерации запросы о выдаче обвиняемых, которые были удовлетворены.

В сопровождении спецконвоя Ширхан Абдуллаев, Эльвин Джафаров и Фуад Аббасов доставлены в Азербайджан", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.