Москва работает с Баку, чтобы стать наблюдателем в Движении неприсоединения

Вопрос получения Россией статуса наблюдателя в Движении неприсоединения прорабатывается в плотном контакте с действующим председателем организации Азербайджаном.

Вопрос получения Россией статуса наблюдателя в Движении неприсоединения прорабатывается в плотном контакте с действующим председателем организации Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается возможности получения Россией статуса наблюдателя в Движении неприсоединения, то данный вопрос действительно прорабатывается нами в плотном контакте с Азербайджаном в качестве действующего председателя движения", - сказала она.

В последние годы между Россией и странами - членами Движения неприсоединения сложилось весьма тесное взаимодействие, отметила Захарова.

"Этому способствует близость и совпадение подходов России и государств - членов движения по большинству вопросов международной повестки дня. На этом фоне повышение статуса России [в организации] представляется логичной инициативой", - подчеркнула дипломат.

22 октября замглавы российского дипведомства Сергей Вершинин сообщил, что Россия намерена получить статус наблюдателя в Движении неприсоединения.