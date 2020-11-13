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Москва работает с Баку, чтобы стать наблюдателем в Движении неприсоединения

Москва работает с Баку, чтобы стать наблюдателем в Движении неприсоединения Вопрос получения Россией статуса наблюдателя в Движении неприсоединения прорабатывается в плотном контакте с действующим председателем организации Азербайджаном.
Внешняя политика
13 ноября 2020 г. 15:22
Москва работает с Баку, чтобы стать наблюдателем в Движении неприсоединения
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Вопрос получения Россией статуса наблюдателя в Движении неприсоединения прорабатывается в плотном контакте с действующим председателем организации Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается возможности получения Россией статуса наблюдателя в Движении неприсоединения, то данный вопрос действительно прорабатывается нами в плотном контакте с Азербайджаном в качестве действующего председателя движения", - сказала она.

В последние годы между Россией и странами - членами Движения неприсоединения сложилось весьма тесное взаимодействие, отметила Захарова.

"Этому способствует близость и совпадение подходов России и государств - членов движения по большинству вопросов международной повестки дня. На этом фоне повышение статуса России [в организации] представляется логичной инициативой", - подчеркнула дипломат.

22 октября замглавы российского дипведомства Сергей Вершинин сообщил, что Россия намерена получить статус наблюдателя в Движении неприсоединения.

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Версия на английском языке Moscow works with Baku to become an observer in Non-Aligned Movement

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