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Захарова: Россия продолжает усилия по нормализации обстановки на армяно-азербайджанской границе

Захарова: Россия продолжает усилия по нормализации обстановки на армяно-азербайджанской границе Российская сторона продолжает энергичные усилия по деэскалации обстановки на армяно-азербайджанской границе. Мы в контакте с Баку и Ереваном.
Внешняя политика
29 сентября 2022 г. 17:58
Захарова: Россия продолжает усилия по нормализации обстановки на армяно-азербайджанской границе

Российская сторона продолжает энергичные усилия по деэскалации обстановки на армяно-азербайджанской границе, находится в контакте с Баку и Ереваном.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

Захарова отметила, что залогом стабильности на Южном Кавказе является выполнение всех положений трехстороннего заявления: "Это полное выполнение всех положений трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России. Мы считаем важным в нынешней ситуации активизировать работу на всех треках, включая разблокирование экономических и транспортных связей в регионе и делимитацию границ".

28 сентября подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Алагёлляр Кяльбаджарского района. В результате обстрела армянской стороны был ранен военнослужащий азербайджанской армии Ниджат Искендеров.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyətin sabitləşməsi üçün səylər davam etdirilir”

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