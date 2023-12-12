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Россия пригласила всех лидеров СНГ на неформальный саммит в Петербурге

Россия пригласила всех лидеров СНГ на неформальный саммит в Петербурге Российская сторона направила приглашения всем лидерам СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге, ждет реакции.
Внешняя политика
12 декабря 2023 г. 20:39
Россия пригласила всех лидеров СНГ на неформальный саммит в Петербурге

"Российская сторона направила приглашения всем лидерам СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге, ждет реакции".

Как сообщает Report, об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя перспективы визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

На вопрос, рассчитывает ли Россия на визит армянского премьера на соответствующее мероприятие, замминистра отметил, что "традиционно приглашения направляются всем лидерам государств СНГ".

"Мы ждем реакции на эти приглашения", - сообщил Галузин на приеме в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

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