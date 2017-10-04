Россия поддерживает кандидата от Азербайджана на пост гендиректора ЮНЕСКО

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Россия поддерживает кандидата от Азербайджана Полада Бюльбюль оглы на пост генерального директора ЮНЕСКО.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

"Выборы пройдут в понедельник, скорее всего, будет несколько туров, - отметил он. - Нашим приоритетом остаётся Азербайджан, а дальше будем смотреть по обстановке".

Напомним, Полад Бюльбюль оглы является одним из 9 кандидатов на пост гендиректора ЮНЕСКО.

Генеральный директор ЮНЕСКО назначается Генеральной конференцией по рекомендации Исполнительного совета. В октябре на 202-й сессии Исполнительного Совета состоится тайное голосование. Окончательное решение будет принято на 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2017 года.