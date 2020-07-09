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Россия поддержала предложение Азербайджана

Россия поддержала предложение Азербайджана Захарова: Россия поддержала предложение Азербайджана о проведении спецсесии по борьбе с коронавирусом
Внешняя политика
9 июля 2020 г. 18:01
Россия поддержала предложение Азербайджана
Report

Порядка 130 государств-членов ООН поддержали инициативу Азербайджана о проведении специальной сессии Генассамблеи, посвященной борьбе с пандемией COVID-19 и мерам по смягчению ее влияния. 

Как сообщает российское бюро Report, комментируя данную инициативу в ходе еженедельного бирифинга, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия поддержала это предложение своего партнера по СНГ. 

"Мы убеждены, что сессия пройдет в конструктивном ключе и завершится принятием субстантивных решений. Ожидаем в этом контексте интересной дискуссии. В условиях сохранения в Нью-Йорке непростой эпидемиологической ситуации, планируется, что указанная спецсессия пройдет в дистанционном формате. В настоящее время идет согласование соответствующих процедур", - сказала она.

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