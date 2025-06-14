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Россия поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации россиян из Ирана

Россия поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации россиян из Ирана МИД России выразил благодарность Азербайджану за помощь в возвращении россиян из Ирана на фоне атак Израиля.
Внешняя политика
14 июня 2025 г. 13:25
Россия поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации россиян из Ирана

МИД России выразил благодарность Азербайджану за помощь в возвращении россиян из Ирана на фоне атак Израиля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение российского внешнеполитического ведомства.

“Выражаем благодарность азербайджанской стороне за поддержку в предоставлении транспорта от азербайджано-иранской границы до Баку, размещении группы в гостинице и оказании содействия в возвращении наших граждан на Родину”, - говорится в сообщении.

По информации российского МИД, в ночь на 14 июня 2025 года при участии посольств РФ в Тегеране и в Баку первая группа россиян в составе 86 человек (из них двое детей) пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном через автомобильный пункт пропуска "Астара".

"Речь идет о съемочной группе российского режиссера Фёдора Бондарчука. Помимо граждан России в группе также были граждане Беларуси, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана", - говорится в информации.

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Версия на английском языке Moscow thanks Baku for helping evacuate Russians from Iran
Версия на азербайджанском языке Rusiya vətəndaşlarının İrandan çıxarılmasında göstərdiyi yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib

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