Россия поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации россиян из Ирана

МИД России выразил благодарность Азербайджану за помощь в возвращении россиян из Ирана на фоне атак Израиля.

МИД России выразил благодарность Азербайджану за помощь в возвращении россиян из Ирана на фоне атак Израиля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение российского внешнеполитического ведомства.

“Выражаем благодарность азербайджанской стороне за поддержку в предоставлении транспорта от азербайджано-иранской границы до Баку, размещении группы в гостинице и оказании содействия в возвращении наших граждан на Родину”, - говорится в сообщении.

По информации российского МИД, в ночь на 14 июня 2025 года при участии посольств РФ в Тегеране и в Баку первая группа россиян в составе 86 человек (из них двое детей) пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном через автомобильный пункт пропуска "Астара".

"Речь идет о съемочной группе российского режиссера Фёдора Бондарчука. Помимо граждан России в группе также были граждане Беларуси, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана", - говорится в информации.