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Россия объявила консула Эстонии персоной нон грата

Россия объявила консула Эстонии персоной нон грата Россия объявила консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата, дипломат должен покинуть территорию страны в течение 48 часов.
Внешняя политика
7 июля 2021 г. 17:25
Россия объявила консула Эстонии персоной нон грата

Россия объявила консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата, дипломат должен покинуть территорию страны в течение 48 часов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МИД РФ.

"Седьмого июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Упомянутый сотрудник эстонского консульского учреждения объявлен персоной нон грата, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов", - подчеркнули в МИД РФ.

Лятте задержали 6 июля по обвинению в получении материалов закрытого характера от российского гражданина. ФСБ России отметила, что такая деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явно враждебный характер по отношению к России, к дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права.

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