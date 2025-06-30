Россия не хочет принять независимую политику стран бывшего СССР - МНЕНИЕ

16:26

Россия не может принять тот факт, что страны постсоветского пространства проводят независимую политику.

Об этом Report заявил ведущий консультант Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Султан Захидов.

По его словам, налет российских силовиков на дома азербайджанцев в Екатеринбурге и применение к ним пыток является преступным деянием и неприемлемым действием.

"В отношении наших соотечественников было продемонстрировано незаконное поведение. В азербайджано-российских отношениях в последнее время наблюдается имперское высокомерие со стороны России, продолжение восприятия Кавказа как заднего двора и нежелание мириться с независимой, принципиальной политикой Азербайджана. Декабрьский инцидент (сбитие пассажирского самолета компании "Азербайджанские авиалинии" - ред.), последующие заказные провокации против Азербайджана в российских СМИ, притеснение азербайджанской диаспоры в России и т.д. показывают, что официальная Москва ведет кампанию давления на Баку", - сказал Захидов.

Эксперт заявил, что продолжение империалистической политики России сегодня можно наблюдать в Украине.

"Такая же политика проводилась против Грузии в 2008 году. То есть Россия ни в коем случае не может смириться с тем, что страны постсоветского пространства проводят независимую политику, участвуют в различных платформах сотрудничества. В то время как Азербайджан всегда проводит сбалансированную, многовекторную политику, отдавая предпочтение сотрудничеству со всеми регионами, мы становимся свидетелями неприятного поведения со стороны России. Инцидент, произошедший в Екатеринбурге, является преступлением, которое должно быть расследовано, и ему должна быть дана правовая оценка. Однако, как и в случае со сбитым нашим самолетом, я не верю, что они проведут объективное расследование и в этот раз".

Собеседник подчеркнул, что Россия в настоящее время стремится активизировать свою деятельность на Кавказе.

"Из-за войны в Украине она в определенной степени ослабла на Кавказе, мы вывели ее армию из Карабаха, после чего она хотела создать консульство в Ханкенди, на что мы не дали разрешения. Теперь она пытается продолжать свое давление разными способами. Вмешиваясь в дела Армении, поднимает церковь, мы также постоянно становимся свидетелями ее вмешательства в дела в Грузии, события, прошлой осени дают основание говорить об этом. То есть Россия не хочет терять Кавказ, но выбрала неверную стратегию на этом пути. Россия, в первую очередь, должна завоевать доверие кавказских стран, вступить в торгово-экономическое сотрудничество на равных условиях. Но вместо этого, используя элементы "hard power", она отдаляет от себя Кавказ".

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности "виновников этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.

В Екатеринбурге вчера состоялся суд в отношении 6 задержанных, в отношении трех из них вынесена мера пресечения в виде ареста на 22 дня, в отношении трех - на три дня. Все шестеро не признали своей вины.