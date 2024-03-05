Мишустин: Россия заинтересована в укреплении сотрудничества с Азербайджаном

Российская Федерация искренне заинтересована в укреплении сотрудничества с Азербайджаном.

Российская Федерация искренне заинтересована в укреплении сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в рамках своего визита в Азербайджан.

"Мы искренне заинтересованы в укреплении дружбы, сотрудничества с дружественным Азербайджаном", - заявил Мишустин.

По его словам, надежную основу для этого составляет декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном.

Отдельно он отметил сотрудничество стран в гуманитарной сфере, в том числе в сфере высшего образования. "В России обучаются свыше 7 тыс. азербайджанских студентов", - указал Мишустин.

Глава правительства РФ также назвал одной из задач Москвы и Баку увеличение уровня взаимных инвестиций.