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Мишустин: Россия заинтересована в укреплении сотрудничества с Азербайджаном

Мишустин: Россия заинтересована в укреплении сотрудничества с Азербайджаном Российская Федерация искренне заинтересована в укреплении сотрудничества с Азербайджаном.
Внешняя политика
5 марта 2024 г. 18:33
Мишустин: Россия заинтересована в укреплении сотрудничества с Азербайджаном

Российская Федерация искренне заинтересована в укреплении сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в рамках своего визита в Азербайджан.

"Мы искренне заинтересованы в укреплении дружбы, сотрудничества с дружественным Азербайджаном", - заявил Мишустин.

По его словам, надежную основу для этого составляет декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном.

Отдельно он отметил сотрудничество стран в гуманитарной сфере, в том числе в сфере высшего образования. "В России обучаются свыше 7 тыс. азербайджанских студентов", - указал Мишустин.

Глава правительства РФ также назвал одной из задач Москвы и Баку увеличение уровня взаимных инвестиций.

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Версия на английском языке Russia interested in strengthening co-op with Azerbaijan - PM
Версия на азербайджанском языке Mişustin: Rusiya Azərbaycanla əməkdaşlığı gücləndirməkdə maraqlıdır

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