Глава Совфеда РФ: Россия и Азербайджан активно работают над расширением связей

Азербайджан является одной из динамично развивающихся стран на постсоветском пространстве, отношения между Москвой и Баку находятся на очень высоком уровне.

Как передает Report, об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью порталу "Москва-Баку".

"Азербайджанская Республика – одна из самых динамично развивающихся на постсоветском пространстве. Достигнута макроэкономическая стабильность. Создаются новые рабочие места. Всё это – результат реформ, осуществляемых в стране. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его команда сумели разработать и осуществить преобразования, которые отвечают политическим, экономическим, социальным, культурным реалиям и потребностям страны", - заявила В.Матвиенко.

По ее словам, подобные процессы открывают еще больше перспектив для взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Председатель Совфеда отметила, что в ходе ее последнего визита в Баку обсуждался вопрос полной реализации этих возможностей.

"(Стороны - ред.) Пришли к выводу, что правительствам, деловым кругам наших стран следует проявлять больше активности и инициативы. Думаю, в интересах и России, и Азербайджана держать курс на форматы сотрудничества, связанные, в том числе, с более тесным взаимодействием в сфере современных технологий. И, конечно, необходимо и дальше настойчиво работать над улучшением взаимного делового и инвестиционного климата", - добавила она.

Председатель Совфеда особо отметила, что российско-азербайджанские отношения сегодня находятся на очень высоком уровне.

"Обе страны последовательно и активно работают над расширением связей, укреплением взаимодействия по всем направлениям сотрудничества. В экономике, науке, культуре... Ведущая тенденция везде одна: углубление сотрудничества, повышение его эффективности", - подчеркнула В.Матвиенко.

Она также отметила, что несмотря тесное сотрудничество, иногда возникают те или иные проблемы, которые, однако, находят свое решение.

"Однако принципиально важно то, что среди них нет ни одной, которая вставала бы на пути нашего партнёрства. Во многом этим мы обязаны президентам наших стран Владимиру Владимировичу Путину и Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, их регулярным контактам, дружескому, доверительному общению", - подчеркнула она.

По ее словам, российско-азербайджанское сотрудничество на современном его этапе "развивается не рывками, а последовательно, поступательно, по восходящей линии". "Выстроена модель, которая отвечает коренным интересам государств, наших граждан", - сказала она.